



Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov bugün siyasi liderleri makamında ağırlıyor. VMRO-DPMNE Lideri Nikola Gruevski'nin hükümet kurma çabaları başarısız sonuçlandıktan sonra, Cumhurbaşkanı İvanov siyasi liderlerle istişare toplantıları yapma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı İvanov, şu ana kadar BDi, BESA ve Arnavut Birliği temsilcileriyle bir araya geldi.

İlk olarak saat 12.00'da BESA Lideri Bilal Kasami ve Genel Sekreteri Afrim Gaşi, Cumhurbaşkanının Vodno'daki konutuna geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Kasami, ise basına açıklama yapmazken, her leyin Mecliste belli olacağını söyledi.

Saat 13.00'da Vodno'daki Cumhurbaşkanlığı konutuna 'Arnavut Birliği' Koalisyonundan Ziyadin Sela Geldi. Sela'nın görüşmesi de yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme çıkışında Sela da görüşme hakkında yorum yapmadı.

Saat 14.30'da ise Cumhurbaşkanlığı konutuna Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Lideri Ali Ahmeti vardı.



İvanov, saat 16.00'da SDSM Lideri Zoran Zaev ve 17.30'da VMRO-DPMNE Lideri Nikola Gruevski ile de görüşecek.