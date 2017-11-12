



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara bugün Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’i ziyaret etti.

Hükümet basın sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada Büyükelçi Kara’nın Zaev’i hükümet koalisyonu olarak seçimlerde gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ettiği ifade edildi.

Başbakan Zaev ile Büyükelçi Kara arasında gerçekleşen görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren konular masaya yatırıldı. İki ülke arasındaki güvenlik alanındaki işbirliği ve Türkiye’nin Makedonya’ya NATO yolunda verdiği tam destek konularına önem verildi.



Görüşmede ayrıca Türkiye ile Makedonya arasındaki dostane ilişkiler masaya yatırılırken, ekonomi alanında da işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Heyetinin Makedonya’ya gerçekleştirmeyi planladıkları ziyaret konusunun da görüşüldüğü kaydedildi.