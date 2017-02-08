



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında beklenen telefon görüşmesi gece yarısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, telefon görüşmesi son derece olumlu ve samimiydi.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede müttefiklik ve yakın işbirliği vurgusu ön plana çıktı. Terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları gündeme geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın işbirliği içerisinde olmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Trump’a başkanlık görevinde başarılar diledi.

15 Temmuz darbe girişimine değinerek Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin yanında olmasını beklediğini söyledi.

"ABD, PYD/YPG'ye destek vermemeli"

Erdoğan, PKK ile mücadelenin önemine dikkat çekti, ABD'nin PYD/YPG'ye destek vermemesi gerektiğini kaydetti.

İki lider, El-Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda da mutabık kaldı.

Ankara ile Washington arasında ekonomik işbirliğinin artırılması için atılacak adımlar görüşmenin bir diğer başlığı oldu.

Erdoğan ve Trump en kısa zamanda yeniden görüşme konusunda da mutabık kaldı.

Kaynak: TRT Haber