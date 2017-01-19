CİA, gizliliği kaldırılan 11 milyon belgeyi dün internet sitesinde yayınladı.

Belgeler içerisinde Makedonya’ya ilişkin detayların da olduğu görüldü. Yücelciler Teşkilatı hakkındaki bilgiler de raporlarda yer aldı.

“Vardar Makedonyası’ndaki Karşıt Gruplar” konulu belgede, 1950 yılında burada var olan komünist karşıtı oluşumlara yer verildi.

“Müslüman, komünist karşıtı” bir oluşum olarak nitelendirilen Yücelciler’in yanı sıra, Makedon İç Devrimci Örgütü (İMRO), Kosova’nın Arnavutluk’a bağlanmasını isteyen milliyetçi Arnavut “National Shipetar Demokrati” örgütü ve demokratik rejimini gelmesini isteyen Yugoslav Krallığı Örgütü olarak gösterildi.

Raporda, söz konusu oluşumların iyi organize olmadığı, eylem planlarını oluşturmayıp çoğunlukla propaganda amaçlı faaliyetler yürüttükleri kaydedildi.

Yücel Teşkilatının, Yugoslavya devleti tarafından 1948’de fark edildikleri, 30 kadar liderinin tutuklandığı belirtildi. Bunlardan dördünün idam edildiği, diğerlerinin 3 ile 20 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldığı yer aldı. Bir diğer önemli nokta da Yücelcilerin komünist karşıtı faaliyetler yürütmek ve Üsküp’teki Türkiye Konsolosluğuyla işbirliği içinde olmakla suçlandığı belgelere yansıdı.

Kamuoyundan gelen yoğun baskının ardından CIA geçen yıl söz verdiği gibi bu ay gizliliği kaldırılan dokümanları tüm internet kullanıcılarının erişimine açtı.