İdare Mahkemesi, Besa hareketinin Çayır’daki 2901 no’lu sandıktaki itirazını kabul etti. Sandıktaki seçmen sayısı seçim sonuçlarını etkileyeceği için seçimler tekrarlanacak.

İkinci tur seçimlerde BDİ adayı Visasr Ganiu, Besa adayı Zekeriya İbrahimi’ye 209 oy farkla üstünlük sağlamıştı. Söz konusu sandığa kayıtlı seçmen sayısı ise 719 olarak görülüyor. İkinci turda 2901 no’lu sandıkta 278 kişi oy kullanmış ve İbrahimi 164, Ganiu ise 98 oy almıştı.

Çayır’daki sandıkta seçimlerin 12 Kasım’da yapılması bekleniyor.