İkinci tur seçimlerde usulsüzlüklerin belirlendiği 2901 numaralı sandıkta seçmenler bugün yine oy kullanmaya gitti.
Devlet Seçim Komisyonunun verdiği bilgilere göre 719 seçmenin oy kullanma hakkı bulunduğu sandıkta, 17.00’a kadar 251 seçmen (%34,9) oyunu kullandı.
BDİ adayı Visar Ganiu ile Besa hareketi adayı Zekeriya İbrahimi’nin yarıştığı Çayır belediyesinde sonuçların 19.00’dan sonra yayınlanması bekleniyor.
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