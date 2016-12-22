İstanbul'daki terör saldırısının ardından Çankaya Köşkü önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüyor.

Liderler terörle mücadele gündemiyle biraraya geldi. Görüşme talebi Başbakan Binali Yıldırım'dan Pazartesi günü gelmişti. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli o talebe olumlu cevap verdi. Terör zirvesi saat 10:30'da başladı.

İstanbul Beşiktaş'ta cumartesi akşamı gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıda 37'si polis 44 kişi şehit olmuştu.

Saldırının ardından AK Parti, CHP ve MHP Meclis'te okunan ortak bildiriyle teröre tepki göstermişti.

Bugün ise terör zirvesinde o saldırı sonrası terörle mücadelede atılacak adımların masada olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında pazar günü gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi ve Pazartesi günkü Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar liderlerle paylaşılacak.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli de terörle mücadelede atılması gereken adımlarla ilgili önerilerini Başbakan'a sunacak.

Fırat Kalkanı Operasyonu da gündemde olacak.

Kaynak: TRT Haber