Meclis Başkanı Talat Caferi, Avrupa Birliği ve parlamentosunun yüksek temsilcilerinin daveti üzerinde bugün Brüksel’de temaslarda bulunacak.
İlk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Caferi’nin, AB’nin Komşuluk İlişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ve AB’nin Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’yle göüşmesi bekleniyor.
Makedonya meclisinden yapılan açıklamada, Caferi’nin AB temsilcilerine Makedonya’nın AB’yle bütünleşme sürecine olan inancını yenileyeceği ve ülkedeki son gelişmeler hakkında bilgi vereceği kaydedildi.
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