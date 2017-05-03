Meclis Başkanı Talat Caferi, bugün meclisteki ofisinde AB’nin Üsküp Büyükelçisi Samuel Zbogar’ı kabul etti.

Göreve gelmesiyle birlikte demokratik sürecin güçlendirilmesi ve parlamenter demokrasinin prensiplerinin tamamen uygulanacağını kaydeden Caferi, Makedonya halkının refahı için en kısa sürede yeni hükümetin kurulmasını beklediğini söyledi.

Büyükelçi Zbogar ise yeni görevi vesilesiyle Caferi’yi tebrik ederken, meclisin Makedonya’yı Avro-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme sürecine devam edeceğine olan inancını paylaştı.

Görüşmenin ardından meclisin internet sitesinde yapılan açıklamada Talat Caferi “Meclis Başkanı” olarak anıldı.

VMRO-DPMNE ise Caferi’nin Meclis Başkanı olarak seçimini tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle kabul etmiyor.