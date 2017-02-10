Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Genel başkanı Zoran Zaev ile görüştü. Görüşmede ülkedeki siyasi gelişmeler ve hükümet kurma çabaları konuşuldu.

SDSM Genel Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Zaev'in "Farklı etnik topluluğa mensup 612 binin üzerinde vatandaş 11 Aralık seçimlerinde değişim ve Avrupa demokrasi değerleri çerçevesinde Makedonya'nın kalkınması için oy kullandı. En kısa sürede hükümeti kurma yetkisinin bize verilmesi ve hükümeti kuracağımızın beklentisi içerisindeyiz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Zaev görüşmede ayrıca tüm sorunları Anayasal çerçevede çözmeyi amaçladıklarını ve en kısa sürede Makedonya'nın sorumluluk sahibi bir hükümete sahip olmasını ümit ettiklerini belirtti.