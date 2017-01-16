Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Zvonko Mucunski ve Elçi Müsteşar Melehat Muftarovska, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Yapılan ziyaret çerçevesinde TÜRKSOY ile Makedonya arasında kültür, sanat ve bilim alanlarında var olan ilişkiler ve ileriye yönelik işbirliği imkanları konusunda verimli bir fikir alışverişi yapıldı.

Genel Sekreter Kaseinov, TÜRKSOY ve Makedonya arasında karşılıklı ilişkilere dayalı işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade ederken, somut olarak işbirliğinin potansiyel istikametlerinin incelenmesi için en kısa zamanda Makedonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmek istediğini belirtti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY olarak düzenlediği uluslararası etkinliklerde Makedonya ve orada yaşayan Türklerin kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için önem verdiğini dikkatini çeken Kaseinov, bundan sonra da büyük önem verileceğini sözlerine ekledi.



Makedonya Büyükelçisi Mucunski ise TÜRKSOY'un Makedonya'yı üyesi olmamasına rağmen ciddi manada desteklediği ve uluslararası etkinliklerde anayasal adıyla temsil edilmesini sağladığı için en derin teşekkürlerini ifade ederek, önümüzdeki dönemde Makedonya olarak TÜRKSOY'a ve faaliyetlerine daha fazla destek vereceklerini vurguladı.

Ayrıca toplantı süresince Ohri Yaz Festivalinde TÜRKSOY'a üye ülkelerden gelecek sanatçılardan oluşacak bir sanat topluluğunun konser vermesi de karara bağlandı.