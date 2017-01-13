Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, TBMM AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu eşliğinde, Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Zvonko Mucunski’yi ziyaret etti.

Topçu ve Gündoğdu, Büyükelçi Mucunski’yle iki ülke arasındaki ilişkileri ele alırken gündemi de değerlendirdi.

Toplantı, karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.