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13 Nisan 2017 Perşembe

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Büyükelçi Kara'dan İçişleri Bakanı Nuhiu'ya Teşekkür Mektubu

T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Agim Nuhiu'ya teşekkür mektubu gönderdi.

13 Nisan 2017 Perşembe 09:45
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Büyükelçi Kara'dan İçişleri Bakanı Nuhiu'ya Teşekkür Mektubu



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Agim Nuhiu'ya teşekkür mektubu gönderdi.

Büyükelçi Tülin Erkal kara mektubunda, "Ülkemizdeki Anayasa değişikliğine yönelik halkoylaması vesilesiyle Üsküp Büyükelçiliğimizde 8-9 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen oy kullanma işlemi sırasında, Makedonya’da yaşayan vatandaşlarımızın oylarını rahatça ve güven içinde kullanabilmeleri için sunduğunuz katkılardan dolayı Bakanlığınız çalışanlarına ve şahsınıza içten teşekkürlerimi sunarım. Güçlü işbirliğimizin bundan sonra da devam edeceği inancıyla en derin saygılarımı sunarım." ifadelerine yer verdi.

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