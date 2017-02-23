Makedonya’daki temaslarını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Anayasa Mahkemesini ziyaret etti.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Nikola İvanovski ve üyesi Salih Murat başta olmak üzere diğer üyelerin de hazır bulunduğu toplantıda Büyükelçi Kara’ya çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Görüşmede, iki ülke arasındaki yargı kurumları arasında var olan ilişkiler ele alınırken, aynılarının gelecekte de gelişerek devam etmesi temennileri dile getirildi.
Büyükelçi Kara’dan Anayasa Mahkemesine Ziyaret
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