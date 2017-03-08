"Türkiye Cumhuriyeti’nin Makedonya Cumhuriyeti’ne atamış olduğu ilk kadın Büyükelçi olarak bu anlamlı günü sizlerle birlikte kutlayabilmekten memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, Makedonya Cumhuriyeti ve tüm dünyadaki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutlar, saygı, sevgi ve selamlarımı sunarım."
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