Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Değerli soydaşlarımız,

Makedonya Cumhuriyeti’ndeki soydaşlarımızın ortak çabalarının en müstesna sonuçlarından biri olan 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, bu Bayram’ın soydaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde, gelecek nesillerimize aydınlık bir gelecek sunacak şekilde hareket etmeleri için önemli bir fırsat oluşturmasını temenni ediyorum.

Son iki hafta içinde İstanbul, Kayseri ve sınır ötesinde gerçekleştirilen hain terör saldırılarında 60’tan fazla asker, polis ve vatandaşımız şehit olmuş, yüzlerce vatandaşımız yaralanmıştır. Son olarak, ülkemizde misafir ettiğimiz Rus Büyükelçisi FETÖ mensubu bir terörist tarafından gaddarca katledilmiştir.

Söz konusu fevkalade üzücü gelişmeler ışığında 21 Aralık etkinliklerini iptal ederek, ülkemiz ve halkımızla tek yürek ve dayanışma içinde olduğunu vurgulayan MATÜSİTEB’e teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını bir kez daha diliyor, bu ortak Bayramımızın her daim bir şölen havasında kutlanacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum.”