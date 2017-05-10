



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara dün Gostivar vePlasnitsaa bölgesine gerçekleştirdiği ziyarette Türkçe eğitim veren okulları gezdi. Büyükelçi Kara'ya TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Eğitim Müşaviri Tamer Sevim ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz eşlik etti.

Büyükelçi Kara ve beraberindeki heyet Gostivar Belediye Başkanı nevzat Beyta ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Gostivar'daki Türk okulu "Mustafa Kemal Atatürk" İlköğretim Okulu ve Gostivar Mesleki Tıp Lisesini ziyaret etti.



Gostivar ziyaretinin ardından Büyükelçi Kara ve beraberindeki heyet Plasnitsa belediyesine geçti. Heyet, Plasnitsa Belediye Başkanı İsmail Yahoski ile TİKA tarafından inşa edilen belediye binasında görüştü.



Okul ziyaretlerine de devam eden T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Eğitim Müşaviri Tamer Sevim ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz daha sonra Plasnitsa "Mustafa Kemal Atatürk" İlkokulu ve aynı belediye sınırları içerisindeki Lisiçani "Yunus Emre" İlkokulunu ziyaret etti.

