



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya Devlet Bakanı Beycan İlyas'ı makamında ziyaret etti. Devlet Bakanlığına ilk resmi ziyareti gerçekleştiren Büyükelçi Kara, Devlet Bakanı İlyas ile önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaları ele aldı.

Görüşmenin ardından birbirine hediye takdim eden Türkiye Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ile Devlet Bakanı Beycan İlyas daha sonra basına açıklamalarda bulundu.



Devlet Bakanı Beycan İlyas, açıklamasında "Bakanlığımız tarihi anlardan birini yaşamakta. Türkiye Büyükelçimiz bizleri ziyaret etti. Kendilerinin bu ziyareti bizleri memnun etti. Makedonya'da son dönemde yaşanan gelişmeleri birlikte ele aldık. Büyükelçimiz, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle kaderini değiştirecek halk oylaması konusunda bizlere bilgi verdi. Biz de bu konuda Makedonya'daki soydaşlarımızın ve diğer halkların duruşunu kendilerine aktardık" dedi.

'Vatandaşlarımızı Temsil Eden Bir Bakanımızın Olması Gurur Verici'

Açıklamalarda bulunan Büyükelçi Tülin Erkal Kara, "Makedonya'da kendi vatandaşlarımızı temsilen kabinede bir bakanımızın olması bizim için gurur verici. Önümüzdeki süreçte de yapacağımız ortak projeleri ele almak için burada kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Konuştuğumuz bir çok konu oldu. Tefeyyüz İlköğretim Okulu, Yeni Yol Derneği, bazı illerdeki türbelerimizi konuştuk. Yapılabilecek diğer etkinlikler hakkında bilgi aldık. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti olarak sürekli yanında olduğumuzu da vurgulamak istedim. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda çok rahat olmasını diliyorum. Dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bizler Makedonya'daki bütün vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini yer aldı.



Açıklamasında hafta sonu Makedonya'da gerçekleşen halk oylaması ile ilgili de konuşan Kara, "Biliyorsunuz hafta sonu Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylamasını başarıyla tamamladık. Burada da sayın Bakanımızın çok ciddi katkıları oldu. Gerek İçişleri Bakanıyla olan görüşmeler neticesinde bize olağan üstü bir güvenlik önlemi sağlamış bulundular. Bütün vatandaşlarımız da çok keyifli bir şekilde Elçiliğimizden ayrıldılar" dedi.

Bu ziyaret Türkiye Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın Devlet Bakanlığı'na gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret oldu.