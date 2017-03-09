



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara bugün üsküp Şehir Belediye Başkanı Koce Trayanovski ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Trayanovski, Büyükelçi Kara'ya Üsküp'teki görevinde başarılar dilerken, iki ülke arasındaki işbirliğinin olumlu yönde gelişmeye devam edeceği dileklerini de sundu.

Üsküp Şehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trayanovski'nin görüşmede Türkiye ile Makedonya arasındaki işbirliğinin en üst düzeyde olduğunu ifade ederken Üsküp Şehir Belediyesi ile Türkiye'nin Makedonya Büyükelçiliği arasındaki ilişkilerinin de aynı öyle yüksek seviyede odluğunu bildirdiği ifade edildi.

Trayanovski ayrıca Üsküp Şehir Belediyesi'nin İstanbul ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri ile de kardeş belediye olduklarını ve ilişkilerinin olumlu yönde devam ettiğini söyledi.