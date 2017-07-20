Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle bugün bir basın toplantısı düzenledi.

Makedonya’da da aynı olayların yaşanmaması için birlikte hareket edilmesi çağrısında bulunan Büyükelçi Kara, Türkiye hiçbir zaman başka ülkelerin içişlerine karışmaz. Türkiye ancak dosttur, kardeştir ve yol göstericidir. Biz her zaman kötü gün dostu olduk. Biz Türkiye’deki bu olayın, bu vahşetin, bu hain terör örgütünün buralarda uzantılarını kesmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyetinin 15 Temmuz’da tarihinin en kanlı terör saldırısı ve büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldığını belirten Büyükelçi Kara, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o günün zorlu şartlarında sergilediği liderlik, milli duruş ve her zaman görmeye alıştığımız güçlü iradesiyle halkımızı demokrasisine sahip çıkmak amacıyla sokağa davetiyle başlayan ve hiçbir ulusa nasip olmayacak şekilde bir destan yazılmıştır. Türk halkı demokrasiye nasıl sahip çıkılacağı konusunda bütün dünyaya ders vermiştir” ifadelerini kullandı.



Büyükelçi Kara, darbe girişimi sırasında yaşananlar hakkında Makedonya basınına bilgi verdi.

“Türkiye, Makedonya’nın İç İşlerine Karışmayan Tek Ülke”

Büyükelçi Kara, yapılan etkinliklerin Makedonya’nın iç işlerine müdahale olup olmadığı konusunda gelen soruyu şöyle yanıtladı:

“Burada aylardır bir hükümet boşluğu vardı. Altı aydır bir tek Türkiye Cumhuriyeti içişlerine karışmamıştır Makedonya’nın. Makedonya bizim için dost ve kardeş ülkedir. Ezelde de böyleydi, ilelebet de devam edecektir. Biz buraya çok önem veriyoruz. Bence bu soruyu bana değil de başka ülkelerin büyükelçilerine sorarsanız daha yerinde bir cevap almış olursunuz. Türkiye hiçbir zaman başka ülkelerin içişlerine karışmaz. Türkiye ancak dosttur, kardeştir ve yol göstericidir. Biz her zaman kötü gün dostu olduk. Biz Türkiye’deki bu olayın, bu vahşetin, bu hain terör örgütünün buralarda uzantılarını kesmek istiyoruz. Buralarda varlar çünkü. Kimlerin de kimlerle dost olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Makedonya Cumhuriyetinin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz olmadığı gibi her zaman yardıma da gideceğimizi ifade etmek istiyorum.”



“Biliyoruz Ki Bu Mücadelede Makedonya Yanımızdadır”

FETÖ’nün birçok ülkede Türkiye’ye benzer çalışmaları olduğunun altını çizen Büyükelçi Kara, “Örgütün okulları ve yurtları, beyin yıkama ve militan devşirme merkezi işlevi görmüştür. Buralardan yetişen örgüt üyelerinin, faaliyet gösterilen ülkelerde devlet kurumlarına sızmaları sağlanmıştır. Üzülerek belirtmek istiyorum ki Makedonya’da bu örgütün okulları, medya kuruluşları ve şirketleri hala faaliyetlerini sürdürmektedirler. Şunun altını kalın çizgiyle çizmek isterim; Bu kurumlar hiçbir şekilde Türkiye’yi temsil etmemektedir. Bırakın Türkiye’yi temsil etmeyi, aksine Türkiye’nin aleyhine olan çalışmalarını sürdürmekte, Türkiye-Makedonya ilişkilerini olumsuz etkilemekte, mükemmel düzeyde seyreden işbirliğini zehirlemek için fırsat kollamaktadırlar. Makedonya yöneticileri, bu hain darbe girişiminin ardından Türkiye’yle dayanışma gösteren ilk ülkeler arasında yer almıştır. Biliyoruz ki bu mücadelemizde Makedonya halkları da yanımızdadır. Ancak bu desteği her daim hissetmek istiyoruz.



Makedonya’daki dostlarımızdan büyük beklentimiz bulunmaktadır. Daha önceden alınan ve bugünkü yetkililerin de benimseyeceğine inandığımız kararların uygulanmasını umuyoruz. Zaten Makedonya yönetimiyle yaptığım temaslar da bu doğrultudadır.”

“Makedonya’da Balkanların Bir İlkini Yapmak İstiyoruz”

Gazetecilerin yeni hükümetten FETÖ’yle mücadele hakkında yönelttiği soruyu cevaplayan Büyükelçi Kara, “Bu konuyla ilgili benim temaslarım devam ediyor. Bakanlarla temaslarım devam edecektir. Maalesef öğrenmiş bulunuyorum, evet programlarında vardır bu okulların kapatılması konusu veya devri ama o dönemin Eğitim ve Bilim Bakanı bir direnç gösterip kesinlikle bu konuyu kabul etmemişler ama diğer bakanların da konuya sıcak baktıklarını öğrenmiştim. Umarım şimdiki hükümet yetkilileriyle biz bu işi çözer ve Makedonya’da Balkanların bir ilkini ortaya koyan bu okulları, gerçekten bu hain örgütün kurtarırız diye umut ediyorum” ifadelerini kullandı.