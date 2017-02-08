Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, ziyaretlerine bugün de devam etti.
İlk olarak ESNAF Derneği Başkanı Beytulla Morina ve yönetimiyle görüşen Büyükelçi Kara, esnafların sorunlarını dinledi.
Daha sonra Üsküp Türk Çarşısını gezen Büyükelçi Kara, ESNAF Derneği temsilcileriyle Paşa Yiğit Bey Türbesine gitti.
Bu ziyaretlerin ardından Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Beycan İlyas’la parti genel merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi.
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