Makedonya’daki çeşitli kurumları ziyaret eden T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, dün VMRO-DPMNE lideri Nikola Gruevski ve partinin Uluslararası Politikalar Sekreteri Aleksandar Nikolovski’yle bir araya geldi.

Partinin genel merkezinde yapılan toplantı hakkında, VMRO-DPMNE’den yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Büyükelçi Kara’nın Türkiye’nin kadim dostu olarak Makedonya’nın istikrarının önemli olduğunu, ülke olarak bu noktada gerekli olması halinde yardımcı olabileceğini söylediği aktarıldı.

Gruevski’nin ise Türkiye ile var olan ve günden güne gelişen ilişkilere vurgu yaptığı, özellikle Makedonya’nın NATO üyeliği konusunda verdiği desteğe büyük değer verdiklerini söylediği kaydedildi.

VMRO-DPMNE’den yapılan açıklamada, Büyükelçi Kara’ya siyasi kriz hakkında konuşulduğu ve partinin BDİ’yle yapılan koalisyon görüşmeleri, SDSM’nin hükümeti kurması, Özel Yetkili Savcılığın çalışmaları, Arnavut platformu gibi konularda bilgi verildiği belirtildi.

Görüşmenin, iki ülke arasındaki son derece iyi ilişkilerin gelişerek devam etmesi temennileriyle sona erdiği vurgulandı.