Dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Kalkandelen’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Belediye Başkanı Teuta Arifi’yi makamında ziyaret etti.
Belediyeden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, karşılıklı işbirliğinin gündeme geldiği kaydedildi. Görüşmede Türkiye’den gelen sürekli desteğe teşekkür edilirken, özellikle Osmanlı dönemine ait eserlerin restorasyonuna vurgu yapıldı.
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