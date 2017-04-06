



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya İçişleri Bakanı Agim Nuhiu'yu makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Kara ile Bakan Nuhiu arasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusu masaya yatırıldı. Görüşmede ayrıca Türkiye vatandaşlarının ülkede karşılaştığı sorunlar da konuşuldu.

Makedonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede terörle mücadele ve göçmen krizi konularının da masaya yatırıldığı bildirildi. Ayrıca Makedonya polisinin Türkiye'de eğitim alması konusunun da görüşüldüğü belirtildi.

Büyükelçi Kara ve Bakan Nuhiu, iki ülke arasındaki ilişkilerin devam etmesi ve gelecekte bu ilişkilere ivme kazandırılması gerektiği teyit edildi.