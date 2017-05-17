



Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tülin Erkal Kara bugün Doğu Makedonya bölgesini ziyaret etti. Radoviş bölgesindeki Türk köylerini gezen Büyükelçi Kara, köy muhtarları ve vatandaşla bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmelerde Kara vatandaşların dertlerini ve karşılaştıkları sorunları dinledi.

Radoviş bölgesinde Türklerin yaşadığı Topolnica, Buçim, Alikoç, Kocaali ve Konçe köylerine giden Büyükelçi Tülin Erkal Kara'ya TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz ve TRT Makedonya Temsilcisi Bekim Muhtareviç de eşlik etti.

Başta Topolnica'ya giden Büyükelçi Kara bir araya geldiği muhtar ve köy ahalisi ile gerçekleştirdiği görüşmede köyde yaşanan sıkıntılar dile getirildi. Köy halkı Topolnica'nın hemen üzerindeki Buçim Maden ocağının barajından endişe duyduklarını ve köyün başka bir yere taşınmasını istediklerini ifade etti. Buçim köyünde de köy sakinleri ile gerçekleşen görüşmede benzer sorunlar masaya yatırıldı. Buçim maden ocağında her gün yaşanan patlamalar köydeki evlere ve tarlalara zarar verdiği ifade edildi. Bu maden ocağı hem Türklerin yaşadığı hem Buçim hem de Topolnica köylerinin korkulu rüyası olmuş vaziyette.

Büyükelçi Kara Türk Bayraklarıyla Karşılandı

Büyükelçi Tülin Erkal Kara daha sonra Alikoç ve Kocaali köylerini de ziyaret etti. Her iki köye ait İlkokulu da ziyaret eden Kara, öğrenciler ve öğretmenler tarafından Türk bayraklarıyla coşkuyla karşılandı.



Alikoç-Kocaali İlkokulu öğrencileri ayrıca program da hazırladı. Öğrenciler İstiklal marşı, şiir ve halk oyunları gösterilerinden oluşan bir program da düzenledi. Aynı okulda okuyan bir öğrenci tarafından çizilen resimlerden oluşan bir sergi de açıldı.

Okul ziyaretinin ardından Büyükelçi Kara köy sakinleri ile de görüşüp sohbet etti. Kara ayrıca tarlalarda tütün eken ailelerin yanlarına giderek sıkıntılarını dinledi.

'Vatandaşların Sorunlarını Dinledim'

T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara bölgedeki bir diğer Türk köyü Konçe'yi de ziyaret etti. Köy camisini gezen Kara, daha sonra köy sakinleriyle de bir araya gelerek yine karşılaştıkları sorunları dinledi.



Büyükelçi Tülin Erkal Kara Doğu Makedonya'ya gerçekleştirdiği ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Doğu Makedonya'da Radoviş bölgesine ziyaret gerçekleştirdik. Muhtar ve köy ahalisi ile bir araya gelerek onların yerel sorunlarını dinledim" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında ise Büyükelçi Kara, bölgeye daha sık ziyaret gerçekleştireceğini ve sürekli yanlarında olacağını dile getirdi.



Türkiye Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Konçe köyünün ardından Doğu Makedonya ziyaretini tamamladı.

