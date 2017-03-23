Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, büyükelçiliğin aracındaki Türk bayrağına saldırı girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamada bulunan Erkal Kara, "Ülkelerimiz arasında karşılıklı güven ve her alanda iyi ilişkiler mevcuttur” dedi.

Makedonya ile Türkiye’nin dost ve kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan Büyükelçi Kara, saldırı girişiminin münferit bir olay olduğunu ve büyütülmemesi gerektiğini kaydetti.

Fiziksel saldırıya maruz kalan makam şoförü Orhan Salih'in yasal haklarını arayacağı belirtildi.

Büyükelçi Kara’nın, Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevska’yla görüşmesi sırasında saat 16.15 sularında Bakanlık binası önündeki T.C. Büyükelçiliği aracından Türk bayrağı kaldırılmak istendi. Saldırganın polis tarafından göz altına alındığı öğrenildi.