



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, dün Besa partisinin Genel Başkanı Bilal Kasami’yle görüştü. Görüşmede, partinin Merkez Başkanlığı üyeleri Ermira Asani Saliya ve Teuta Bilali de yer aldı.

Partiden yapılan açıklamada, yapılan görüşmede 11 Aralık seçimleri ve sonrasında Besa’nın çalışmaları hakkında bilgi verildi. Siyasi partilerin öncelikleri reform sürecine vermesi gerektiği kaydedildi.