



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, bugün Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) Lideri Ali Ahmeti ile bir araya geldi.

BDİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ahmeti ile Büyükelçi Kara arasında gerçekleşen görüşmede ülkedeki siyasi gelişmeler ve Türkiye ile Makedonya arasındaki ikili ilişkilerin konuşulduğu belirtildi. Ahmeti'nin ayrıca Büyükelçi Kara'ya yeni görevinde başarılar dilediği de ifade edildi.

BDİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ahmeti, BDİ'nin bu süreçteki beş ihtimalini tanıttı. Ayrıca hem ülkenin hem de bölgenin bulunduğu bu 'çıkmaz sokak'tan en zararsız biçimde kurtulması için BDİ'nin sarf ettiği çabalar hakkında da bilgi verdi." denildi.

BDİ'nin alacağı kararın ciddiyetinin farkında olduklarını belirten Ahmeti bu nedenle durumu iyice değerlendirdiklerini de aktardı.

Ahmeti görüşmede iktidarı silah zoruyla almanın kabul edilir bir şey olmadığını ifade ederken geçen yıl yaşanan darbe girişimini ve gerçekleşen terör saldırılarını kınadıklarını belirtti. Görüşmede ayrıca farklı sorunlar da görüşüldü, ayrıca yapıcı diyalogun da devam edilmesi gerektiği kanısına varıldı.

T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara geçtiğimiz günlerde VMRO-DPMNE Lideri Nikola Gruevski ve SDSM Lideri Zoran Zaev ile de bir araya gelmişti.