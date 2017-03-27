Bulgaristan'da dün yapılan erken genel seçimlerin galibi GERB Partisi oldu. Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan sonuçlarına göre Parlamentoya 5 parti giriyor.
1. GERB – % 32.63 - 1 112 754 oy
2. BSP – % 27.10 - 924 143 oy
3. Birleşik Vatanseverler - % 9.08 - 309 657 oy
4. HÖH -% 8.98 - 306 390 oy
5. İrade (Volya) – % 4.16 - 141 843 oy
Barajın altında kalan Reformcu blok oyların % 3,1’ini (102 775 oy) alırken, Türklerin oylarına talip olan DOST Birliği oyların % 2,91’ini (99 167 oy) aldı.
Bazı seçim bölgelerindeki oy dağlımı.
Kırcaali İl seçim bölgesinde oyların dağılımı şöyle:
HÖH - % 45,02 - 38 836 oy
DOST - % 21,71 - 18 718 oy
GERB - % 16,14 - 13 920 oy
BSP - % 9,65 - 8 318 oy
Tırgovişte İl seçim bölgesinde oyların dağılımı şöyle:
HÖH - % 33.28 - 20 000 oy
GERB - % 21.41 - 12 629 oy
BSP - % 21.01 - 12 629 oy
DOST - % 7.08 - 4 257 oy
Şumen İl seçim bölgesinde oyların dağılımı şöyle:
GERB - % 28.00 - 24 194 oy
BSP - % 22.01 - 19 016 oy
HÖH - % 20.41- 17 633 oy
Birleşik Vatanseverler - % 8.25 - 7 125 oy
DOST - % 7.69 - 6 644 oy
Kaynak: Kircaali Haber
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