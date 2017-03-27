



Bulgaristan'da dün yapılan erken genel seçimlerin galibi GERB Partisi oldu. Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan sonuçlarına göre Parlamentoya 5 parti giriyor.

1. GERB – % 32.63 - 1 112 754 oy

2. BSP – % 27.10 - 924 143 oy

3. Birleşik Vatanseverler - % 9.08 - 309 657 oy

4. HÖH -% 8.98 - 306 390 oy

5. İrade (Volya) – % 4.16 - 141 843 oy

Barajın altında kalan Reformcu blok oyların % 3,1’ini (102 775 oy) alırken, Türklerin oylarına talip olan DOST Birliği oyların % 2,91’ini (99 167 oy) aldı.

Bazı seçim bölgelerindeki oy dağlımı.

Kırcaali İl seçim bölgesinde oyların dağılımı şöyle:

HÖH - % 45,02 - 38 836 oy

DOST - % 21,71 - 18 718 oy

GERB - % 16,14 - 13 920 oy

BSP - % 9,65 - 8 318 oy

Tırgovişte İl seçim bölgesinde oyların dağılımı şöyle:

HÖH - % 33.28 - 20 000 oy

GERB - % 21.41 - 12 629 oy

BSP - % 21.01 - 12 629 oy

DOST - % 7.08 - 4 257 oy

Şumen İl seçim bölgesinde oyların dağılımı şöyle:

GERB - % 28.00 - 24 194 oy

BSP - % 22.01 - 19 016 oy

HÖH - % 20.41- 17 633 oy

Birleşik Vatanseverler - % 8.25 - 7 125 oy

DOST - % 7.69 - 6 644 oy

Kaynak: Kircaali Haber