Türk Demokratik Partisinin bugün gerçekleştirdiği 9. Olağan Kurultayında Genel Başkanlık görevine seçilen Beycan İlyas, parti genel merkezinde ilk açıklamasını yaptı.

Sözlerine “Bugün Üsküp’te bu güzel kongrede sadece Beycan İlyas değil, benimle birlikte Türk Demokratik Partisi ve Makedonya Türklüğü kazanmıştır” diyerek başlayan İlyas, birlik ve beraberlik içerisinde tüm şer odaklarına en güzel cevabı verdiklerini belirtti.

Hedeflerinin Makedonya Türklüğünü daha yükseklere taşımak olduğunu kaydeden İlyas, “Yine hedeflerimden biri anavatanımız Türkiye Cumhuriyetiyle mevcut olan olağanüstü ilişkilerimizi daha da yüksek seviyelere çıkartmak olacaktır. Milli değerlerimizi muhafaza ederek ve bizi biz yapan unsurlar doğrultusunda bu mücadeleyi sürdürürken, kardeşlerimin bizlere verdiği destek ve üreteceği fikirler başarıya ulaşmamızda işimizi daha da kolay kılacaktır. Önümüzdeki dönem içerisinde şahsım ve yanımda bulunacak olan çalışma arkadaşlarımla birlikte Makedonya’da tek bir Türkün yaşayıp da ziyaret edilmediği, havasının solunmadığı, soydaşımın derdinin dinlenmediği tek bir yer kalmaması konusunda özel bir çaba göstereceğimize söz veriyorum” ifadelerini kullandı.