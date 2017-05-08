



Bu yıl 26.'sı düzenlenen Uluslararası Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali kapsamında bugün başkent Üsküp'te 22. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu da tertiplendi.

Hıdırellez Bahar Şenlikleri Derneği, Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu organizasyonunda Kontinental Otelinde gerçekleşen sempozyumda başta Makedonya ve Türkiye olmak üzere Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Polonya, Kırgızistan, Bulgaristan, Özbekistan, Moldova, Kırım ve Tataristan'dan gelen bilim adamları sunumlarını yapıyor.



Sempozyumun açılış törenine Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Genel Başkanı İrfan Ünver Nasrattinoğlu, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Fadıl Hoca, MANU Temsilcisi Numan Aruç, ADEKSAM Başkanı Tahsin İbrahim, Sempozyum Başkanı Selami Tahir, Festival Başkanı Şenol Tahir, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, çok sayıda bilim adamı ve öğrenciler de katıldı.

'Burada Türkiye Cumhuriyetine Çok Büyük Önem Veriliyor'

Açılış konuşmasında katılımcılara hitap eden Sempozyum Başkanı Selami Tahir, sempozyumda sunulacak bildirilerin Türk Halk kültürü konusunda büyük ölçüde açıklık getireceği inancında olduğunu ifade etti.



Aynı zamanda Sempozyumun Onursal Başkanı olan Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bizim Makedonya ile ezelden beri çok ciddi bir dostluk bağımız oluştu. Biz kendimizi Makedonya'da kendi evimizde gibi hissediyoruz. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne çok büyük bir önem veriliyor burada. İnşallah bu verdikleri önemi de diğer ülkeler de örnek alırlar. Çükü Türkiye dendiği zaman, Türk dendiği zaman bizlere hep umutlu bakışlarla bakıyorlar" ifadelerini kullandı.



'Bu Sempozyum Türkoloji'ye 500'e Yakın Bilimsel makale Kazandırdı'

Sempozyumun Onursal Başkanı ve Genel Sekreteri HKAK Genel Başkanı İrfan Ünver Nasrattinoğlu, sempozyum ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sempozyum bugüne kadar Türkoloji çalışmalarına yani bugünkü de değimiyle Türklük Bilgisi çalışmalarına, literatürüne 500'e yakın bildiri yani bilimsel makale kazandırmıştır" dedi.

Ünver açıklamasının devamında ise bugünkü sempozyumla birlikte de 30'ün üzerinde bilimsel makale daha kazandıracaklarını belirtti.



Sempozyum onursal Başkanı ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektörü Fadıl Hoca, yaptığı açıklamada "Balkanlarda 22. kez düzenlenen bu sempozyum bir geleneksel halini almıştır. Bu sempozyuma tüm kamuoyunun sahip çıkmasını davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gün boyunca Kontinental Otelde üç ayrı oturumda gerçekleşen sempozyumda Türk Dünyasından gelen bilim adamları Türk Kültürüne ait bir çok konuda bilimsel çalışmalarının bildirilerini sunuyor. Sempozyumun yapıldığı salonda ayrıca Karma Türk Sanatları Sergisi de açıldı.