Cumhurbaşkanı İvanov’dan hükümeti kurma yetkisinin alan SDSM lideri Zoran Zaev, çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni kurulacak reform hükümetinin Başbakanı olarak halkçı, üniter ve Avrupai bir Makedonya inşa edeceklerinin sözünü veren Zaev, tüm güçleri adil bir yargı, herkes için kaliteli bir hayat, çok etnili yapı ve Ohri Çerçeve Anlaşmasına saygı duymak için birleştireceklerini belirtti.

Zaev, “Yeni hükümet tüm halkın hükümeti olacak. Hep birlikte özgür halkın adil ülkesini inşa edeceğiz. Bu gün Makedonya için yeni bir başlangıç. Herkese eşit imkanlar sunacak bir toplum oluşturmaya başlıyoruz” dedi.



Yeni hükümetin en kısa sürede kurulması için çalışacaklarını belirten Zaev, “67 imzayı veren partilerle görüşüp, 20 günlük süreyi 10 veya daha az güne indirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.