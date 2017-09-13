



Makedonya ile Bosna Hersek arasında sürücü ehliyetlerinin karşılıklı tanınmasını sağlayan anlaşma bugün imzalandı.

İmzalar Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ile Bosna Hersek Ulaştırma ve İşletişim Bakanı İsmir Yusko tarafından atıldı. İmza töreninde Makedonya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Goran Sugareski de yer aldı.

Bakan Spasovski, atılan bu imzaların iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde atılan önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Bosna Hersek yanı sıra Makedonya’nın ehliyetlerin tanınması yönünde İtalya, İspanya ve Aranvutluk’la anlaşması bulunuyor. Bu anlaşmanın Türkiye, Kosova, Almanya ve Büyük Britanya ile de imzalanması yönündeki çalışmalar devam ediyor.