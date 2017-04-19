



Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvaniç Makedonya'ya iki günlük resmi ziyaret gerçekleştiriyor. İvaniç'i Makedonya'da Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ağırlıyor.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından yapılan açıklamada, İki Cumhurbaşkanı İvanov ile İvaniç'in ikili görüşme ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecekleri belirtildi.

Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvaniç'in ziyaretinin ikinci gününde ise Makedonya ve Bosna Hersek'ten işadamlarının katılımıyla iş forumu düzenlenecek. İş forumunda işadamlarını iki Cumhurbaşkanı Gyporge İvanov ile Mladen İvaniç hitap edecek.