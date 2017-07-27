



Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bugünkü Bakanlar Kurulu oturumu sırasında, “Makedonya Cumhuriyeti ile Dostluk, İyi Komşuluk ve İşbirliği Anlaşması imzalanması Avrupa Birliği (AB) değerleri temelinde modern komşuluk ilişkileri kurulması arzusunun bir ifadesidir. Borisov, yıllarca siyasi yelpazenin farklı kesimlerini temsil eden birkaç Bulgaristan hükümetinin Bulgaristan’ın milli çıkarını savunarak, müzakereler yürüttüğünü kaydetti.

Borisov’un ifadelerine göre Makedonya Başbakanı Zoran Zaev’in Sofya’ya gerçekleştirdiği ziyareti ve ortak bir tarihe sahip olunduğuna dair görüşünü dile getirmesi komşumuz olan Makedonya ile ilişkilere canlılık kazandırmaya yönelik ilk adımdır. Başbakan, “Avrupa Birliği (AB) anlaşmayı ilk adım ve Makedonya’nın AB perspektifinin gelişiminde yeni bir başlangıç olarak değerlendirdi” diye sözlerine ekledi.

Başbakan, bu anlaşmanın imzalanmasıyla iki ülke ilişkileri açısından yeni bir sayfa açılacağını ve candan dostluk bağları kurulacağını kaydetti.

Oturumda Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bulgaristan ve Makedonya arasında demiryolu bağlantısı kurulmasına ilişkin projenin genişletilmesi yönünde somut adımlar atılmasına imkan verecek başka bir belge de tanıttı.

Kaynak: Kırcaali Haber