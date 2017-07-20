



Sırbistan’ın Sancak Bölgesi’nin en büyük şehri olan Novi Pazar’da 15 Temmuz şehitlerimiz ve aynı zamanda demokrasi zaferimiz anıldı. Novi Pazar merkezinde yapılan 15 Temmuz Demokrasi Parkı projesi açılışından sonra Novi Pazar Kültür Merkezi Galerisi’nde sergilenen 20 ve Belediye meydanında sergilenen 58 fotoğraf ile 15 Temmuz gecesinde yaşananlar anıldı.

T.C. Belgrad Büyükelçiliğinin düzenlediği anma töreni ile başlayan etkinlikte Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun video mesajı yayınlandı. Dışişleri Bakanımız, “Biz Sırbistan’da yaşayan kardeşlerimizin ülkemizi nekadar sevdiklerini, Türkiye’nin sorunlarıyla nasıl kederlendiklerini ve acılarımızı en az bizim kadar derinden hissettiklerini gayet iyi biliyoruz” diyerek; “Sizlerin milli irademize verdiğiniz desteğin Türk halkının hafızasında güçlü yer edindiğini bilmenizi isterim” dedi.

Anma töreni sonrasında ise TİKA tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı’nın 15 Temmuz gecesi ve ertesinde çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı. Sergiye, T.C. Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Boşnak Milli Konseyi Başkanı Sulejman Ugljanin, Sırbistan İslam Birliği Riyaseti Başkanı Sead Nasufovic, Novi Pazar Belediye Başkanı Nihad Bisevac, Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kucevic, Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujevic ve TİKA Belgrad Program Koordinatörü Mehmet Bayrak ile birlikte çok sayıda kurum temsilcisi ile Sancak Bölgesi’nden misafirler katıldı.



Serginin açılışını yapan Mehmet Bayrak, TİKA’nın yaptığı etkinliklerle 15 Temmuz’da hayatlarını feda eden şehitlerimiz ile yaralanan gazilerimizin hatırasını yurtdışında da yaşattığını belirtti. Sergide yer alan fotoğrafların 15 temmuz gecesinde Türkiye’nin nasıl bir tehlike atlattığını ve Türk milletinin nasıl bir kahramanlık destanı gösterdiğini en iyi şekilde anlattığını belirten Bayrak, 15 Temmuz’un Türkiye’nin demokrasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Konuşmadan sonra katılımcılar sergide yer alan fotoğrafları inceledi.