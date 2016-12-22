Türk Demokratik Partisi, 9. Olağan Kurultayını Üsküp’teki Makedon Halk Tiyatrosunda gerçekleştirdi.

Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Beycan İlyas, 205 oy alarak TDP Genel Başkanı olarak seçildi. İlyas’ın, başkanlık için yarıştığı Gostivar Şubesi Başkanı Ercan Çulez ise 101 oy aldı.

300’den fazla delegenin katılımıyla yapılan kurultaya, misafir olarak KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Kosova meclisi milletvekili Müferra Şiinik, KKTC milletvekili Hüseyin Erçal, VMRO-DPMNE’den Vladimir Gyorçev, İliya Dimoski ve Daniela Rangelova katıldı.



TDP’nin önde gelen isimleri Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Beycan İlyas, milletvekili Yusuf Hasani, TDP Geçici Genel Başkanı Gönül Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ve diğer delegeler katıldı.

Kurultayda Divan Üyeliğine Sevim Abaz, Seyhan Karala, Enver Hüseyin, Sait Aleivi ve Caner İsmail seçilirken, tüzük değişiklikleri de kabul edildi.

TDP Geçici Genel Başkanı Gönül Bayraktar, burada yaptığı konuşmada görev süresi boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bayraktar, “Artık bayrağın devredilme zamanı. Bayrağı alacak olan kim olursa olsun onu daha yükseklere çıkaracağına olan inancım tamdır. Seçilecek adayın ne arkasında ne önünde tam da en gerekli olduğumuz yerde, yanında olacağız” ifadelerini kullandı.



Partinin yıllardır Genel Başkanlık görevini yürüten Kenan Hasipi, TDP’nin 25 yıllık siyasi parti olmasına rağmen asırlar öncesinden başlamış kutlu bir yürüyüşün mirasını omuzlarında taşıyan bir parti olduğunu söyledi.

Artık veda vakti olduğunu söyleyen ve 15 yıllık parti başkanlığında başta ihmal ettiği ailesi olmak üzere herkesten helallik isteyen Hasipi, “Yaptığım hiçbir işten pişman değilim. Görev süremi dolu dolu geçirdim. Artık bundan sonra göreve gelecek arkadaşlarımdan en büyük arzum, başlattığımız değişim seferberliğini devam ettirmeleridir” diye konuştu.

Hasipi, çeyrek asırlık mücadele süresinde kendilerine destek veren Türkiye Cumhuriyetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan ve Meclis Başkanına teşekkürlerini sundu.

İlyas: “Hedefim Makedonya Türlüğünü Her Alanda Daha Yükseğe Taşımak”

Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Beycan İlyas, aday olarak yaptığı konuşmaya Türkiye’de yaşanan terör saldırılarını kınayarak başladı ve Türkiye’ye destek mesajlarını iletti.

TDP’nin 25 yıldır Türklerin çıkarları doğrultusunda çalıştığını kaydeden İlyas, “Bugün ben, Tearçeli Beycan İlyas, uzun yıllardır partide emek vermeye çalışmış olan bir dava arkadaşınız olarak TDP’nin Genel Başkanlığına adaylığımı koymuş ve güveninizi almak üzere alnım açık ve başım dik şekilde karşınızda durmaktayım. Bu davaya bayraktarlık etmek üzere talip olduğum bu görevdeki hedefim, Makedonya Türklüğünü her alanda daha yükseğe taşımak, benden önceki genel başkanlarımın yükseklere çıkarttığı bu davayı daha da üst seviyelere taşımak olacaktır. Gurur ve onur verici bu göreve talip olurken her zaman başucumda duracak şey bende derin iz bırakan şu ilke olacaktır: ‘Sizler biz hizmet edesiniz diye değil, biz sizlere hizmetkar olmak için bu yola çıktık” ifadelerini kullandı.



TDP Genel Başkan Adayı Ercan Çulez, kişilerin gelip geçici olduğunu, parti ile davanın ise kalıcı olduğunu belirtti.

Çulez, “Bu davaya liderlik etmeye talip olurken ne gibi büyük bir sorumluğun içinde olacağımın bilincindeyim. Bu bilinçle, bu kutlu yolda halkımıza hizmet edecek enerji ve birikime sahip olmakla birlikte, bütün çalışma arkadaşlarımla beraber bu partiyi daha ileriye taşımak, milletimize hak ettiği hizmeti sağlayabileceğimiz inancındayım. Halkımız kendilerine tek adres olarak TDP’yi görmektedir. Biz de halkımızın bu iltifatına onlara hizmetimizi arttırarak karşılık vermemiz gerekmektedir. Kişilere ve bölgelere endekslenmiş siyaset yerine, başkent Üsküp’ten Makedonya’nın en ücra köşelerinde yaşayan soydaşlarımıza kadar çoğulcu demokrasi anlayışı ile birlik ve bütünlük içinde kazanımlarımıza yenilerini eklemek mecburiyetindeyiz” dedi.



Kurultayda TDP’nin Merkez Meclis üyelerinin de seçimi yapıldı.