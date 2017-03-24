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24 Mart 2017 Cuma

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Beycan İlyas Kültür Bakanı Nabi Avcı ile Görüştü

Türkiye ziyaretinde bulunan Makedonya Devlet Bakanı ve TDP Genel Başkanı Beycan İlyas bugün Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı Nabi Avcı ile görüştü.

24 Mart 2017 Cuma 14:13
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Beycan İlyas Kültür Bakanı Nabi Avcı ile Görüştü



Türkiye ziyaretinde bulunan Makedonya Devlet Bakanı ve TDP Genel Başkanı Beycan İlyas bugün Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı Nabi Avcı ile görüştü.

Bakan Avcı, Makedonya Devlet Bakanı Beycan İlyas ile yaptığı görüşmenin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. İlyas ile turizm ve kültür ilişkilerini gözden geçirerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Avcı, ziyaret için İlyas'a teşekkür etti.

Makedonya ile Türkiye arasında kültür ve turizm alanında uzun süredir güzel ilişkilerin yürütüldüğünü, bu ilişkileri daha da ileriye taşımak için yeni programlar, projeler geliştirdiklerini aktaran Avcı, Makedonya'da çok sayıda Türk eseri bulunduğunu, bu eserlerin korunması, ihyası, idamesi, işlevsel kullanımı açısından Makedonya'nın çok yardımcı olduğunu söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Makedonya'da hazırladığı projelerle çok sayıda eseri onardığını dile getiren Bakan Avcı, şöyle konuştu:

"Üsküp Mustafa Paşa Camisi, TİKA tarafından onarılmıştır, çok değerli bir tarihi eserimizdir. Ayrıca Kalkandelen'deki saat kulesiyle ilgili proje çalışması devam ediyor. Üsküp Kurşunlu Han'ın restorasyonu tamamlandı. Orada da çok güzel neticeler aldık, ayrıca burayı Türk Kültür Merkezi olarak kullanılacağız. Ayrıca Manastır'da Hacı Bey Külliyesi ve Camisi yine TİKA tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla ihya edildi. Gerek Makedonya'daki Türk nüfusu gerek Türkiye'de Makedonya kökenli vatandaşlarımız iki ülke arasındaki ilişkilerin fevkalade dostane ve kardeşlik içerisinde yürümesine katkıda bulunuyorlar."

Bundan sonra sık sık bir araya geleceklerini söyleyen Nabi Avcı, daha önce imzalanan ikili kültür anlaşmalarının tamamlandığını, bundan sonraki dönemde neler yapılabileceğini içeren bir anlaşma metni üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Üsküp Türk Tiyatrosu Onarılacak

Üsküp'te Balkanlardaki en önemli ve tek Türk tiyatrosunun hizmetlerine devam ettiğini ifade eden Bakan Nabi Avcı, "Üsküp Türk Tiyatrosu çok önemli bir müessesedir. Onun binasının onarılması ve teknik destekler sağlanması konusunda heyetlerimiz çalıştılar, kendi binasında daha da yenilenmiş bir donanımla hizmet vereceğini söyleyebilirim." dedi.

Üsküp ve Makedonya'dan gençlerin Türkiye'ye gelmek, özellikle de Çanakkale'yi ziyaret etmek istediklerini aktaran Bakan Avcı, Çanakkale'de Makedonya'dan çok fazla şehit olduğunu söyledi.

Bakan Nabi Avcı, 2018'in Troya yılı ilan edildiğini anımsatarak, ziyaretçilerin Çanakkale, Gelibolu ve ülkenin zenginliklerini yakından tanımak için geleceklerini kaydetti. 

Türkiye'nin 2017 Turizm Hedefi

Türkiye'nin 2017 turizm hedefinin sorulması üzerine açıklama yapan Bakan Avcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2017 için hedefi önce 2016'nın üzerine çıkmaktır. 2016 zor bir yıl oldu ama Rusya pazarı başta olmak üzere bütün pazarlarımızda ciddi bir toparlanma emaresi görülüyor. İnşallah bu ivmenin olumlu seyretmesi halinde önce 2014-2015 rakamlarını yakalamak, sonra da mümkün olursa bunların üzerine çıkmak. Turizmle ilgili süreçler belli bir zaman içerisinde ancak toparlanabilir. 2017'nin hedefi, 2016'nın kayıplarını bir ölçüde de olsa telafi edecek düzeye yükselmektir."

Makedonya Devlet Bakanı Beycan İlyas ise, ülkesinde son iki yıldır özellikle turizm açısından Türkiye'den gelen turistlerin ilk sıralarda olmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Demek ki artık Türkiye vatandaşları, Osmanlı'yı görmek için Balkanları gezmekte. Bizleri unutmamışlar." dedi.

İlyas, basın toplantısında Balkanların Türkiye'nin kopmayacak bir parçası olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin en yüksek seviyede olduğunu kaydeden İlyas, bu ilişkilerin seyri konusunda tarafların elinden geleni yaptığını söyledi.

İlyas, TİKA gibi önemli bir kurumun elinden geldiği kadarıyla sadece Makedonya'da değil, bölgedeki tüm Osmanlı eserlerini yenileyerek ayakta kalmasını sağladığına dikkati çekerek, "Makedonya'da son iki yıldır özellikle turizm açısından Türkiye'den gelen turistlerin ilk sıralarda olması bizleri sevindiriyor. Demek ki artık Türkiye vatandaşları, Osmanlı'yı görmek için Balkanları gezmekte. Bizleri unutmamışlar. Bu sevindirici bir nokta." diye konuştu.

İlyas, Kültür ve Turizm Bakanlığına ülkesine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, Üsküp Türk Tiyatrosunun yeni binasına kavuşması konusunda Türkiye'nin katkılarının önemine dikkat çekti.

Yunus Emre Enstitüsüne de Türk kültürünün ve dilinin tanıtılmasındaki çabalardan dolayı teşekkür eden İlyas, Makedonya'da yaşayan soydaş halklar ve Makedonya hükümeti olarak Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını anlattı.

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