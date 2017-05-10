Anayasa Mahkemesi, bugünkü oturumunda yerel yönetimler yasasının iki maddesi ve seçim yasasının bir maddesinin iptalini görüşmek için toplanacak. Bu yasaların iptali halinde hali hazırda bir kez uzatılarak 15 Mayıs’ta görev süresi sona erecek olan Belediye Başkanları ve Konsey üyelerinin yeni seçimlere kadar görevlerini sürdürmesi sağlanacak. Bunun yanı sıra Anayasa Mahkemesinin çiftçilere ödenen sübvansiyonların yapılıp yapılmayacağı da görüşülecek.

Anayasa Mahkemesi, Yerel Yönetim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dünya Makedon Kongresinden gelen girişim üzerine karar verecek.

Seçim yasasına göre yerel seçimlerin Mayıs ayının ilk haftasında yapılması gerekiyor. Ancak siyasi kriz nedeniyle Meclis Başkanının seçilememesi ve bu yüzden yerel seçimlerin ilan edilememesinin yeni bir kriz doğurmasından korkuluyordu.

Aynı şekilde aylarca hükümet kurulamaması ve seçim yasasına göre geçici hükümetin çiftçilere ödeme yapamaması da tepkiyle karşılanmıştı.