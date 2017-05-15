



Makedonya'da belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin görev süreleri bugün tamamlanıyor. Mayıs ayında yapılması planlanan yerel seçimler siyasi kriz nedeniyle ilan edilememiş ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bugün Meclis Başkanı Talat Caferi, Meclisteki parti grup başkanlarını toplayıp belediye başkanları ve meclis üyelerinin görevlerinin uzatılması konusunu masaya yatırması bekleniyor. Toplantıda ayrıca yerel seçim tarihinin de görüşülmesi bekleniyor.

Makedonya Belediyeler Birliği (ZELS) Meclisten görev sürelerinin uzatılmasına dair seçim yasasında değişiklik yapılması talebinde bulundu. ZELS tarafından yapılan yazılı açıklamada bu soruna çözüm bulunmazsa belediyeler yetkisinde bulunan bir çok hizmet kesintiye uğrayacağı, okul, ana okulu gibi kurumlarda çalışanlara maaş verilemeyeceği, toplu taşıma hizmetinin yapılamayacağı, altyapı projelerinin duracağını ifade etti.