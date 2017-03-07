Gerçekleşen görüşmede makamlar arası ilişkileri hakkında fikir alış verişinde bulunarak işbirliğinin devam edeceği kanaatine varıldı.
Belediye Başkanı Ariyan İbraim, Büyükelçi Kara ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin güçlü olması bizlerin de burada güçlü aanlamına geldiğini ifade etti.
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