Üç gündür parti genel merkezinde görüşmeler gerçekleştiren Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) yönetimi, koalisyona girme kararı almadı.

Parti Sözcüsü Buyar Osmani, görüşmelerin yapıcı bir şekilde gerçekleştiğini ancak sunulan beş seçenekten herhangi birisinde karar kılınması için yeterli argüman olmadığını dile getirdi.

BDİ’nin önümüzdeki günlerde parti içi ve diğer partilerle görüşmelere devam edeceği kaydedildi. Parti yönetimi, VMRO-DPMNE ile koalisyon, SDSM’yle koalisyon, geniş katılımlı hükümet, muhalefette yer alma ve yeniden seçimlere gitme gibi beş seçenek üzerine tartışıyordu.