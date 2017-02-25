



Dün akşam Demokratik Bütünleşme Birliği'nin merkez yönetim toplantısının ardından basının karşısına geçen parti basın sözcüsü Buyar Osmani, hükümet kurma yetkisi için SDSM'ye imza verme kararı aldıklarını belirtirken fakat bunun SDSM ile hükümet koalisyonuna gireceği anlamına gelmediğini de vurguladı.

Osmani, imzaları verme kararının yaklaşan yerel seçimleri için belirlenen sürelerin atlatılmaması ve Meclisin çalışmalara başlaması doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Osmani, "Şu anda sadece hükümet kurma yetkisinin alınması için destek veriyoruz. Fakat bu koalisyon kurmak için bir anlaşma olduğu anlamına gelmiyor. Parti içinde her iki ihtimali destekleyen var. Bu konuda ise ileri bir tarihte karar alınacak." dedi.

BDİ'den alınan bilgiye göre parti içinde iki ihtimal yönünde tartışmalar sürüyor. Bir taraftan BDİ'nin hükümetin bir parçası olması istenirken diğer taraftan da BDİ'nin muhalefette kalması fakat azınlık hükümetini desteklemesi ihtimali yer alıyor.