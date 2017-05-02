Türk Demokratik Partisi Başkan Yardımcısı Gönül Bayraktar, basın toplantısı düzenleyerek son iki gündür sosyal medyada kendisi hakkında çıkan suçlamaları tamamıyla reddetti.

Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği milletvekili Muhamed Zekiri’nin Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, kendisini mecliste yaşanan olaylara karışmakla suçladığını ve “terörist” ifadesini kullandığını söyledi.

Bayraktar, “60 gün boyunca süren protestolarda Türk milleti olarak sakin bir şekilde olayları takip ettik. Hiçbir üyemize ne 60 gün süren protestolarda ne mecliste yaşanan olaylara katılmalarına izin vermedik” dedi.

İsmini anmak istemediği bir Türk milletvekilinin de paylaşımlarıyla asılsız suçlamalarda bulunduğunu vurgulayan Bayraktar, “Paylaşımdan sonra hem bana hem aileme yönelik tehditler başladı. Muhammed Zekiri paylaşımını çekti ancak şu ana kadar özür dilemedi. Diğer haber siteleri da haberi çekmesine rağmen özür dilemediler” dedi.



İçişleri Bakanlığının kendisine benzeyen şahsın fotoğraflarına dayanarak ifadeye çağrıldığını kaydeden Bayraktar, kendisine yönelik bu paylaşımların siyasi olduğunu sözlerine ekledi.

Bayraktar, “Bu asılsız suçlamaları kabul etmiyorum. Ben bilinen bir kişiyim. Bu partide yöneticiyim, okulda öğretmenim, önceden okul müdürüydüm. Aynı zamanda Üsküp Şehir Belediyesinde meclis üyesiyim ve katiyen kimseye benim ve partimin ismini kötüye kullanmasına izin vermem” diyerek sözlerini noktaladı.