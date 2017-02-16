



Batı Trakya’da BİRLİK Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Avrupa Gazeteciler Derneği Yunanistan Temsilcisi Yunanistan Temsilcisi İlhan Tahsin’in aracını yaktılar.

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 15 Şubat 2017 Çarşamba günü sabaha karşı saat 03:02 civarında Gümülcine Yeni Mahalle’de park halinde bulunan OPEL marka aracın sağ arka kapı camı kırıldıktan sonra, bidonla aracın arka koltuklarına yanıcı madde atarak ve akabinde de bir adet Molotof kokteyli attıktan sonra aracı ateşe verdiler.



Olayı gören bir görgü tanığının itfaiyeye haber vermesiyle derhal olay yerine gelen itfaiye ekibi, araçta patlama tehlikesine karşı aracı derhal söndürerek yangını kontrol altına aldı. Aynı zamanda olay yerine gelen polis ekipleri saldırı ile ilgili olay yerinden parmak izleri ve detayları ve de saldırı malzemelerini alarak gazeteci İlhan Tahsin ile birlikte ilk ifadesini almak üzere Gümülcine Emniyet Müdürlüğü’ne gittiler.

Şu an için yapılan bu saldırı ile ilgili Emniyet ekipleri tarafından araştırma soruşturma başlatıldı.



Kaynak: Birlik Gazetesi