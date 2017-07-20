İtalya’nın Trieste şehrinde düzenlenen Batı Balkanlar zirvesinde, bölgeye yönelik 7 bağlantı projesi için 500 milyon avroluk yatırım yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Ev sahibi İtalya tarafından yayınlanan sonuç bildirgesinde, söz konusu yatırımın 194 milyon avrosunun AB fonları , Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kredilerinden sağlanacağı belirtildi.

Dün Trieste’de yapılan zirveye Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kosova’dan üst düzey devlet temsilcileri katıldı.