İtalya’nın Trieste şehrinde düzenlenen Batı Balkanlar zirvesinde, bölgeye yönelik 7 bağlantı projesi için 500 milyon avroluk yatırım yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Ev sahibi İtalya tarafından yayınlanan sonuç bildirgesinde, söz konusu yatırımın 194 milyon avrosunun AB fonları , Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kredilerinden sağlanacağı belirtildi.
Dün Trieste’de yapılan zirveye Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kosova’dan üst düzey devlet temsilcileri katıldı.
NATO’nun Türk Genel Sekreter Yardımcısı...
Türkiye’de Kabine Değişikliği, Başbakan...
15 Temmuz 136 Ülkede Anıldı
Nimetz’ten İsim Krizi Hakkında Açıklama
Makedonya ile Bulgaristan Arasındaki Anlaşma...
Bir Milletin Kahramanlık Hikayesi Fotoğraflarla...
TİKA Tarafından Arnavutluk'ta Anma Törenleri...
“Türk Milleti, 15 Temmuz’da Kelimenin Tam...
Yorumlar