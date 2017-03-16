



Makedonya Başbakanı Emil Dimitriev, bugün Bosna Hersek'in başkenti Sarayevo'da düzenlenen Batı Balkan ülkeleri Başbakanlar toplantısına katılıyor.

Ev sahipliğini Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç'in yaptığı toplantıya Başbakan Emil Dimitriev yanı sıra Arnavutluk, Kosova, Sırbistan ve Karadağ başbakanlarının da katılacağı öğrenildi. Toplantıda ayrıca AB Komşu Ülke Siyaseti ve Genişlemeden Sorumlu Komisrei Johannes Hahn ile İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun da katılması bekleniyor.

Toplantıda başbakanların tartışacağı konunun enerji olacağı tahmin ediliyor.