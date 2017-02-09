



Makedonya Dışişleri Bakanlığı bugün başkent Üsküp'te Batı balkan Ülkeleri Dışişleri Bakanlarını ağırladı.

Berlin Süreci kapsamında yer alan ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katıldığı bu resmi olmayan toplantıda bölgesel işbirliği, sorunlara karşı ortak mücadele, ekonomik kalkınma, yolsuzluğa karşı mücadele gibi konular masaya yatırıldı.

Toplantıya ayrıca Avrupa Birliği Komşu ülke ilişkileri ve genişlemeden sorumlu Komisrei Johannes Hahn, İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vincenco Amendola, Bölgesel İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Goran Svilanoviç de yer aldı.

Toplantının ardından Avrupa Konseyi ile uluslararası maliye kurumları arasında işbirliği anlaşması da imzalandı. Anlaşmayla birlikte Batı Balkan ülkelerine enerji kaynakları konusunda 50 Milyon Euro'luk maddi destek öngörülüyor.



Düzenlenen basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Johannes Hahn, maddi desteğin özel ve kamusal alanda ciddi destek öngördüğünü ifade etti.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan yardımcısı Vladimir Peşevski ise 50 Milyon Euro'lun maddi desteğin enerji alanında önemli sonuçlar doğuracağını belirtti.