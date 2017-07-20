



Almanya'nın girişimiyle 2014'te Berlin'de, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Batı Balkan ülkeleri Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'ı Avrupa'ya yakınlaştırma amacıyla başlatılan ve "Berlin Süreci" veya "Batı Balkan Ülkeleri Zirvesi" olarak bilinen toplantının dördüncüsü bugün başlıyor.

Zirveye Makedonya’dan Balbakan Zoran Zaev’in katılıyor.

Zirve, İtalya'nın Balkan coğrafyasına en yakın kenti Trieste'de gerçekleşecek. Zirve, 6+6'lı formatında yapılacak.

Toplantıya, 6 Batı Balkan ülkesinin yanı sıra AB ülkesi İtalya, Almanya, Fransa, Slovenya, Hırvatistan, Avusturya katılacak. Bu yıl bir ilk olarak İngiltere de Avrupa tarafında zirvede yer alacak. Bulgaristan ise zirveye gözlemci statüsünde iştirak edecek.