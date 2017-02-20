Başsavcılık, 2014 ve 2016 yıllarındaki seçimlerde görevlerini kötüye kullanarak seçimlere usulsüzlük karıştırdıkları şüphesiyle eski İçişleri Bakanlığı yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.
Bakanlığın Üsküp, Kumanova ve Ustrumca’daki eski üst düzey yöneticilerinin şüpheli olduğu soruşturmada, söz konusu kişilerin seçmenlere baskı uyguladığından şüphelenildiği kaydedildi.
Başsavcılığın soruşturma kapsamında delil toplamaya başladığı belirtildi.
Başsavcılık Seçim Usulsüzlükleriyle İlgili...
FETÖ'nün 'Suikast Timi' İçin Hesap Vakti
Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşları İçin...
Dışişleri Bakanları Poposki ve Çavuşoğlu...
Türk Bayrağını İndiren Zanlı: Pişmanım
Akyürek: “Ülkemizin Geleceğinde Tika'nın...
Türk Bayrağını İndiren 3 Kişi Gözaltında
Prizren’de Türk Bayrağına İkinci Saldırı
Yorumlar